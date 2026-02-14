قرعة "سوق دبي الحرة للتنس" تمنح المصنفات الـ8 إعفاءً من الدور الأول

دبي في 14 فبراير/ وام / أجريت اليوم قرعة النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الحالي على استاد سوق دبي الحرة للتنس بحلته المطوّرة.

وحصلت أعلى 8 لاعبات تصنيفاً في البطولة على إعفاء من خوض مباريات الدور الأول، فيما تشهد المنافسات مشاركة 6 لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى بإجمالي 9 ألقاب “غراند سلام”.

وتضم قائمة المشاركات 16 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة في العالم، و33 لاعبة من أفضل 40، من بينهن بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة الثالثة عالمياً إيلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة كوكو جوف، وحاملة لقب دبي 2025 ميرا أندرييفا.

وأقيمت مراسم القرعة في قاعة المجلس بنادي دبي للطيران، بحضور راميش سيدامبي المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك نائب المدير العام ومدير البطولة، وحكم البطولة كارلوس راموس، وشينيد السباعي نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة، وقادت كلير وود، مشرفة رابطة محترفات التنس، مراسم القرعة، وتم خلال الحفل استعراض كأس البطولة الشهير المصمم على شكل دلة القهوة العربية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة في الدور الثاني للمصنفة الأولى إيلينا ريباكينا أمام الألمانية تاتيانا ماريا، وفي النصف الآخر من القرعة، قد تلتقي المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، بطلة رولان غاروس مرتين والمتوجة بلقب دبي عام 2023، في دور الـ32، حال تجاوز الأخيرة مباراتها الأولى أمام أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

كما يضم مسار ريباكينا المصنفة الثالثة وبطلة أميركا المفتوحة 2023 كوكو جوف، والمصنفة السابعة عالمياً إيلينا سفيتولينا، وبطلة رولان غاروس 2017 يلينا أوستابينكو، إضافة إلى البريطانية إيما رادوكانو، والموهبة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، التي ستواجه إحدى المتأهلات من التصفيات، على أن تلتقي في الدور الثاني مع بطلة دبي 2024 جاسمين باوليني في حال فوزها.

وفي النصف الآخر، تشارك ميرا أندرييفا، أصغر لاعبة تتوج بلقب بطولة من فئة 1000 نقطة، إلى جانب المصنفة السادسة عالمياً جيسيكا بيجولا.

كما تستهل اليونانية ماريا ساكاري مشوارها بمواجهة المصنفة السادسة عشرة إيفا يوفِتش، التي تسجل أول ظهور لها في بطولات الشرق الأوسط.

وأكد راميش سيدامبي أن انطلاق أسبوع منافسات رابطة محترفات التنس يمثل محطة مهمة للكشف عن التحسينات التي أُنجزت في موقع البطولة، مشيراً إلى إنشاء الملعب رقم 1 الجديد بسعة 2000 متفرج وتوسعة قرية التنس ضمن المرحلة الأولى من مشروع التطوير، على أن تبدأ عقب ختام النسخة الحالية أعمال توسعة الملعب الرئيسي بإضافة 2500 مقعد ليرتفع إجمالي سعته إلى 7500 متفرج.

كما منحت اللجنة المنظمة أربع بطاقات دعوة لكل من التركية زينب سونمز، والتشيكية سارا بيليك، والنيوزيلندية لولو صن، والإندونيسية جانيس تيين، حيث وضعت القرعة سونمز في مواجهة بيليك في الدور الأول.

وتتبع بطولة السيدات إقامة بطولة الرجال من فئة 500 نقطة خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير.