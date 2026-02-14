مركز "فيفا" الطبي بدبي يشارك في مؤتمر عمان الدولي لإعادة التأهيل

مسقط في 14 فبراير/ وام / شارك مركز فيفا الطبي بدبي في مؤتمر عُمان الدولي الأول لإعادة التأهيل، الذي أقيم يومي 13 و14 فبراير الحالي في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمحاضرين الدوليين في مجالي الطب الرياضي وإعادة التأهيل.

وجاءت مشاركة المركز في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات الطبية، ودعم الشراكات الإقليمية في مجال الطب الرياضي، مستفيدًا من السمعة الدولية التي يتمتع بها في تأهيل الرياضيين واستقطاب عدد من نجوم كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى.

وتضمنت مشاركة المركز محاضرة قدمها الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز فيفا الطبي بدبي، تناول فيها بروتوكول العودة إلى الملاعب بعد الجراحة، الذي يُطبق حاليًا في الإمارات، خاصة في حالات إصابات العضلة الضامة والفتاق الرياضي.

وأوضح أن البروتوكول يتيح العودة السريعة إلى النشاط الرياضي خلال فترة لا تتجاوز شهرًا ونصف الشهر، مشيراً إلى نجاحه في استقبال عدد من نجوم كرة القدم العالميين لتطبيق البرنامج العلاجي المتخصص في دبي.

وأضاف أن مركز فيفا الطبي يقدم برامج تشخيص وعلاج وتأهيل متقدمة وفق المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".