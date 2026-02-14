الأمم المتحدة تعتمد “المرصد الإعلامي للاتصال الشامل والتحول الرقمي المستدام” لاتحاد الإعلاميين العرب

القاهرة في 14 فبراير/ وام / اعتمدت الأمم المتحدة مبادرة “المرصد الإعلامي للاتصال الشامل والتحول الرقمي المستدام” التي أطلقها اتحاد الإعلاميين العرب في خطوة تُعزّز المسار الدولي نحو بناء فضاء رقمي أكثر شفافية ومصداقية واستدامة.

ويأتي هذا الاعتماد في سياق التعهدات التي تقدمها المنظمات الأعضاء من خلال المؤتمر العالمي للبيانات والذي ستقيمه الأمم المتحدة هذا العام في شهر نوفمبر 2026 وذلك لدعم المنظمة الأممية للمبادرات التي يقودها أعضاؤها بهدف تحويل البيانات والإحصاءات إلى معرفة موثوقة قابلة للتطبيق، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزّز منهجيات صنع القرار المبني على الأدلة.

وأوضح الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب عضوا الأمم المتحدة أن المرصد يرتكز على شراكات مؤسسية فاعلة مع المجلس العربي للاستشارات المؤسسية بما يرسّخ نموذجًا تشاركيًا متقدمًا في حوكمة البيانات والإعلام الرقمي ويعزز التكامل بين الخبرة المهنية والأطر التنظيمية.

وقال : يستهدف المرصد تقليل الفجوة بين إنتاج البيانات وتوظيفها بصورة فعّالة داخل المنظومة الإعلامية الرقمية خاصة في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بتراجع الثقة بالمعلومات وانتشار المحتوى المضلل.

وأضاف : كما يعمل على دعم عمليات التحقق من الأخبار وتطوير أدوات تحليل البيانات وقياس الأثر وترسيخ معايير الأخلاقيات والشفافية في تداول المعلومات وبحسب المعطيات المعلنة يجري حاليًا استكمال البنية التحتية التقنية ووضع إطار الحوكمة واعتماد النموذج التشغيلي للمنصة خلال عام 2026 تمهيدًا للإطلاق الرسمي مطلع عام 2027.

وستتضمن مرحلة ما بعد الإطلاق توسيع شبكة الشركاء ونشر أدوات الرصد والتحليل وتنفيذ تقييمات دورية لقياس النتائج وضمان الاستدامة المؤسسية والتقنية.

وفي هذا السياق يوجّه اتحاد الإعلاميين العرب دعوة مفتوحة إلى الحكومات والهيئات التنظيمية وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والجامعات ومراكز البحوث وشركات التكنولوجيا وكافة أصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي للانضمام إلى المبادرة والمساهمة في تطوير أدواتها ومنهجياتها بما يعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد المعايير الدولية في مجال حوكمة المعلومات والبيانات الرقمية.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد المرصد في رفع مستوى سلامة المعلومات الرقمية وتعزيز ثقة الجمهور وتوفير مرجعية دولية موثوقة للتحقق وتحليل البيانات بما يدعم بناء بيئة إعلامية رقمية شاملة وخاضعة للمساءلة ويقوي التعاون متعدد الأطراف ضمن منظومة البيانات العالمية.