ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 تختتم غدا في جزيرة الحديريات

أبوظبي في 14 فبراير/ وام / يسدل الستار غدا على منافسات ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026، بحفل ختام يقام في جزيرة الحديريات، تسبقه العديد من المنافسات النهائية للحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 25 ألف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم.

ويقام غدا سباق العائلة بمشاركة واسعة من جميع الجنسيات والأعمار، وذلك احتفاءً بالحركة وروح المجتمع والإرث المستدام للألعاب.

وكانت من أبرز محطات اليوم انطلاق سباقات الهجن في الوثبة، إحدى أعرق الرياضات التراثية في الإمارات، حيث جمعت الفعالية المشاركين والجماهير، بما يعكس التزام الألعاب بالاحتفاء بالرياضة الدولية والتراث المحلي على حد سواء.

كما تواصلت منافسات الصقارة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مسلطة الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة، ومتيحة للزوار فرصة فريدة للتعرّف إلى واحدة من أقدم تقاليدها الرياضية.

وظل التفاعل المجتمعي عنصراً محورياً في تجربة الألعاب، حيث زار وفد من دائرة تنمية المجتمع مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، واطلع على المنافسات واستكشف المساحات المجتمعية، قبل أن يواصل زيارته إلى مدينة زايد الرياضية، حيث تفاعل مع الرياضيين وشارك في مباراة كرة قدم ودية.

كما أضفى أسطورة كرة القدم الإماراتية إسماعيل مطر مزيداً من الابهار على اليوم، حيث تواصل مع الجماهير والمشاركين وألهم الرياضيين في مدينة زايد الرياضية.