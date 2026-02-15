"كلباء لرياضة المرأة" و"الفجيرة للفنون القتالية" يتصدران بطولة الشارقة للجودو

الشارقة في 15 فبراير /وام/ فاز ناديا كلباء لرياضة المرأة، والفجيرة للفنون القتالية، بلقب بطولة الشارقة المفتوحة للجودو لفئة الأشبال، التي نظمها اتحاد الامارات للجودو أمس بنادي الشارقة الرياضي في منطقة الحزانة.

وأقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، وشهدت مشاركة 350 لاعبا ولاعبة من مواطنين ومقيمين ضمن فعاليات موسم 2025 – 2026.

وأحرز نادي كلباء لرياضة المرأة 11 ميدالية منها 3 ذهبية، و4 فضية و4 برونزية، وجاء ثانيا نادي الفجيرة للفنون القتالية محققا 11 ميدالية، بواقع 3 ذهبية و3 فضية و5 برونزية، وثالثا نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضية وبرونزيتين.

وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 15 ميدالية، منها 6 ذهبية و4 فضية و5 برونزية، وجاءت ثانية أكاديمية داغستان برصيد 7 ميداليات منها 3 ذهبية و4 برونزية، وثالثا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بـ 9 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضية و5 برونزية.

توج الفائزين الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جاسم، الأمين العام، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الادارة رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية.