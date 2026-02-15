بنك الاستثمار يقدم أكثر من 120 منحة دعماً لتعليم الطفولة المبكرة

الشارقة في 15 فبراير /وام/ وقع بنك الاستثمار، أمس، مذكرة تفاهم مع أكاديمية الشارقة للتعليم، لدعم تطوير الكوادر التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تقديم منح دراسية بقيمة مليون درهم.

وقّع المذكرة، خلال فعاليات النسخة الخامسة لقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، كلٌّ من إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، والبروفيسورة بولين تايلور جاي، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم.

وتهدف المنح إلى تمكين معلمي وقادة الطفولة المبكرة من الاستفادة من فرص تعلم مهني عالية الجودة وتعزيز ممارساتهم التدريسية والإسهام بفاعلية أكبر في تنمية الأطفال خلال سنواتهم التكوينية الأولى، وتنسجم مع الأهداف العامة للقمّة التي تركز على تعزيز التعاون وتحقيق التحسين الشامل على مستوى المنظومة التعليمية وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الإستراتيجية في قطاع التعليم.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن الشراكة بين الأكاديمية وبنك الاستثمار تواصل نموها واتساع أثرها، مشيرة إلى إن توسيع نطاق هذه المنح يجسّد إيماناً مشتركاً بأن تعزيز جودة تعليم الطفولة المبكرة يبدأ بالاستثمار في الكوادر التربوية التي تشكّل التجارب التعليمية الأولى للطفل.

واضافت أن الأكاديمية، تعمل من خلال هذه المبادرة، على توسيع فرص الوصول إلى برامج تطوير مهني عالية الجودة مستندة إلى البحث العلمي بما يزوّد القادة والمعلمين بالمهارات والمعرفة والثقة اللازمة لإحداث تحسين حقيقي في صفوفهم الدراسية وعلى مستوى المنظومة التعليمية ككل.

من جانبه أكد إدريس الرفيع، أن الاستثمار في تعليم الطفولة المبكرة يعد استثماراً مباشراً في مستقبل المجتمع واقتصاده، وأن بنك الاستثمار يؤمن بأن بناء الأجيال يبدأ من تمكين المربين وصنّاع المعرفة في المراحل الأولى من التعليم.

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لالتزام البنك بإحداث أثر مستدام وتعزيز جودة التعليم والإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات في تنمية رأس المال البشري وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

ويهدف برنامج الشهادة التخصصية في تعليم الطفولة المبكرة للقادة والمعلمين المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات المهنية في هذا القطاع بما يتماشى مع أحدث المعايير التعليمية.

ويركز البرنامج على تطوير أساليب تدريس مبتكرة لتعزيز تعلم اللغة العربية وبناء الهوية الوطنية ومواءمة المناهج مع قيم دولة الإمارات ورؤيتها لمرحلة الطفولة المبكرة إضافة إلى إنشاء مجتمعات تعلم مهنية تجمع المعلمين وأصحاب المصلحة في قطاع التعليم المبكر.

وصُممت البرامج بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، مستندةً إلى أحدث الأبحاث في مجال التربية للطفولة المبكرة؛ إذ تزوّد القادة والمعلمين بأفضل الممارسات التربوية والتدريب العملي لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين.

وتولت أكاديمية الشارقة للتعليم مسؤولية تعريب محتوى البرامج وتخصيصه بما يتوافق مع احتياجات النظام التعليمي في دولة الإمارات.

كما تُطرح البرامج بنظام تعلم مرن وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتيح للملتحقين الحصول على شهاداتهم التخصصية خلال أربعة أشهر وبما ينسجم مع التزاماتهم المهنية والعملية.