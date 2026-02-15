هيثم بن صقر القاسمي يفتتح أيام الشارقة التراثية في وادي الحلو

الشارقة في 15 فبراير /وام/ افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في مدينة كلباء، مساء أمس، فعاليات النسخة الـ23 من أيام الشارقة التراثية، في منطقة وادي الحلو، في مشهد احتفالي جمع بين الذاكرة والهوية.

حضر الافتتاح الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية، ورؤساء ومدريري الدوائر والمجالس البلدية.

وتضمّن حفل الافتتاح جولة على الجهات المشاركة والأسواق التراثية والأسر المنتجة، مروراً بالبيئة الجبلية والزراعية، إضافة إلى عروض الفرق الشعبية والحرف التقليدية والمأكولات المحلية.

وأكد الدكتور المسلم، أن اختيار وادي الحلو لاحتضان الفعاليات يحمل دلالة ثقافية واضحة مفادها أن التراث جزء من الحياة اليومية وليس مجرد عرضٍ في المتاحف أو المدن الكبرى.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمشاريع صون التراث وحماية المواقع التاريخية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذاكرة الثقافية هو استثمار في مستقبل المجتمع.

وأوضح أن أيام الشارقة التراثية تحولت إلى منصة ثقافية تعيد إحياء الحرف والفنون الشعبية وتربط الأجيال الجديدة بجذورها بوصفها مصدراً للإبداع والوعي، لافتا إلى أن الاهتمام بالتراث يقوم على التوثيق والدراسة والتقديم المعاصر بما يجعله داعماً للتنمية الثقافية والسياحية والتعليمية وعنصراً أساسياً في تعزيز الهوية الوطنية.

وتتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية في وادي الحلو، عبر ورش العمل ومعارض الحرفيين والمتاحف الشخصية لتقدم برنامجاً متكاملاً يعرّف الزوار بالمنطقة وعادات المجتمع وتقاليده.