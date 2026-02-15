"ذئاب دبي" يتوج بطلاً لكأس دبي الذهبية للبولو 2026

دبي في 15 فبراير/ وام / توج فريق "ذئاب دبي" بلقب كأس دبي الذهبية للبولو 2026، عقب فوزه على فريق الإمارات بنتيجة 11-8 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ليحسم اللقب بعد مواجهة قوية اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق بهانديكاب 20 جول، هي الإمارات، وغنتوت، والحبتور، وبنجاش، وذئاب دبي، وجهانجيري، وسط مستويات فنية متقاربة عكست تطور المنافسة في اللعبة محلياً.

وفي مباراة الترضية التي سبقت النهائي، تمكن فريق الحبتور من الفوز على غنتوت بنتيجة 10-7، بعد لقاء حافل بالإثارة.

وجاء ختام البطولة في أجواء احتفالية مميزة بحضور جماهيري كبير، يتقدمهم محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد بن دري نائب الرئيس، ومحمد الحريز الأمين العام، إلى جانب محمد الرقباني ومهرة فلكناز عضوي مجلس الإدارة وعدد من الضيوف.

وأشاد محمد الحبتور بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن أداء فريقي الإمارات وذئاب دبي في النهائي عكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة، وأمتع الجماهير، مؤكداً أن ذلك يمثل مصدر فخر لاتحاد اللعبة.