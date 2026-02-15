معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل

عجمان في 15 فبراير/ وام / عقدت اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لقاءً مشتركاً في مركز "ثرا" لريادة الأعمال بغرفة عجمان، لبحث استعدادات تنظيم النسخة الثالثة عشرة المقررة في شهر أبريل المقبل، بمشاركة جامعات محلية ودولية.

وناقش اللقاء، الذي ترأسه عبدالله عبد المحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان ورئيس اللجنة المنظمة، ومريم النعيمي، نائب رئيس اللجنة، بحضور مسؤولي الوزارة ومكتب شؤون التعليم الخاص وممثلي الجامعات، محاور تطوير الفعاليات وتطويع ورش العمل لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأكد عبدالله النعيمي أن المعرض يمثل منصة مستدامة تتيح التواصل المباشر بين الجامعات والطلبة وأولياء الأمور، لتقديم الاستشارات الأكاديمية، والتعريف بمتطلبات القبول والمنح الدراسية، وتسهيل اختيار التخصصات المناسبة.

وشدد المجتمعون على دور النسخة الحالية في دعم مستهدفات "عام الأسرة 2026" عبر تمكين أولياء الأمور من المشاركة الفاعلة في القرارات التعليمية لأبنائهم، كما تم التأكيد على أهمية دور اللجنة المنظمة في بناء الشراكات، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجامعات لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.