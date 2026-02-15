ختام بطولة الإمارات للبوتشيا بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة

عجمان في 15 فبراير/ وام / اختتمت أمس منافسات بطولة الإمارات للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي استضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وسط مستويات فنية متقدمة ومنافسات اتسمت بالقوة والندية.

وفي منافسات فئة BC1 فردي، أحرز حسين الربيع من نادي العين لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وجاء إيميل خان من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حل زميله عبدالرحمن البادي ثالثاً وحصل على البرونزية.

وفي فئة BC2 فردي، توج خالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، تلاه سالم الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، بينما نال زميله أحمد عبدالله الشامسي الميدالية البرونزية.

وفي فئة BC3 فردي سيدات، فقد فازت شذى إبراهيم من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، وحلت هدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني ونالت الفضية.

وفي منافسات BC3 زوجي، توج الثنائي بدر الشامسي وهدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، فيما جاء الثنائي شذى إبراهيم وسلطان السيابي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني وحصلا على الفضية.

وشهدت فئة BC3 فردي رجال فوز بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، تلاه زايد الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، فيما جاء زميله خليفة خالد ثالثاً ونال البرونزية.

شهد مراسم التتويج سعادة عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، حيث قام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.