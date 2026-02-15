"مضمار أبوظبي" للسباق يتوج الفائزين في السباق العاشر للخيول

أبوظبي في 15 فبراير/ وام / اختتم مضمار أبوظبي للسباق أمس فعاليات السباق العاشر للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والمؤلف من 7 سباقات، وإجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

وتفوق الجواد "إيطاليا" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة صمويل ليجري، في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق على لقب سباق "نوبل سترين"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتألق "لا يطال" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 و4 سنوات فما فوق على لقب سباق واحة الصحراء للمبتدئين، وجوائزه 66 ألف درهم.

وهيمنت المهرة "كايلا دو سوليل" لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، على الشوط الأول لمسافة 2400 متر للخيول عمر 4 سنوات على لقب "كأس الوثبة ستاليونز"، وجوائزه 70 ألف درهم.

ومنح الجواد "الهدب" لخليفة سعيد الخييلي، وقيادة آدم البلوشي، الثنائية للمدربين هلال وطحنون العلوي، بعد فوزه بلقب سباق "مسار الخيل للتكافؤ"، في الشوط الثالث والرئيسي لمسافة 2200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وفاز "سما منصور" لمنصور الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة أشرف طفطفي بلقب "كأس أهل الأرض في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق الجواد "أف مرموق" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا لقب سباق الميل العربي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحصد "سمحان" لإسطبلات غرغار، بإشراف محمد مردود، وقيادة سيلفستر دي سوزا "ثنائية" لقب سباق الخيل الكلاسيكي، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر 3 سنوات، وجوائزه 66 ألف درهم.