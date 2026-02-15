على هامش مؤتمر ميونيخ.. علي النعيمي يلتقي المبعوث الأمريكي لمكافحة معاداة السامية

ميونيخ في 15 فبراير/ وام / ‎التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بسعادة السفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

‎وأكد معاليه خلال اللقاء متانة الشراكة الإستراتيجية الإماراتية - الأمريكية، والالتزام المشترك بدعم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

‎وتناول اللقاء أهمية الاتفاق الإبراهيمي بوصفه إطاراً يعزز الحوار والتعاون والتواصل بين الشعوب، ويرسخ قيم التسامح والتعايش، ويدعم فرص الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

‎كما تطرق الجانبان إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع مسارات السلام، بما في ذلك المبادرات التي قادها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق غزة، وأهمية البناء على تلك الجهود لدعم التقدم نحو مرحلته التالية.

وأكدا في هذا السياق أهمية استمرار التنسيق الدولي، بما في ذلك الآليات المؤسسية مثل مجلس السلام، بما يسهم في تعزيز خفض التصعيد، ودعم الجهود الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

‎وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مكمّلاً للدبلوماسية الرسمية، من خلال تعزيز الحوار بين الدول والشعوب، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.

‎وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم السلام والاستقرار في المنطقة.