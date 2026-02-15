"دبي للشطرنج" ينظم بطولة "الوفاء لزايد" بمشاركة نخبة من المصنفين دولياً

دبي في 15 فبراير/ وام / تنطلق بطولة الوفاء لزايد السنوية، التي تنظمها سنويا نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الحالي، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بمشاركة واسعة من اللاعبين حاملي الألقاب والمصنفين دولياً من أبناء الدولة والجاليات المقيمة.

وأكد سعيد يوسف، الأمين العام للنادي، أن البطولة تمثل محطة سنوية تجمع أسرة الشطرنج احتفاءً بهذه المناسبة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن برنامج حافل بالأنشطة والمسابقات التي ينظمها النادي خلال الشهر الفضيل، واستمراراً لنهجه الممتد لأكثر من 20 عاماً في تخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" وتعزيز قيم الوفاء في الأسرة الشطرنجية الإماراتية والعربية والدولية.

وأوضح أن النسخة الحالية تشهد مشاركة مميزة من اللاعبين المصنفين دولياً وحاملي الألقاب، الذين يحرصون على التواجد سنوياً في هذا الحدث.