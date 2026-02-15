النسخة الثامنة لطواف الإمارات تنطلق غدا من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة

أبوظبي في 15 فبراير/ وام / تنطلق غداً منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات 2026 "السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط"، بمشاركة 145 من نخبة الدراجين العالميين، يمثلون 21 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، عبر 7 مراحل بإجمالي مسافة 1004.2 كيلومتر، ويستمر حتى 22 فبراير الحالي.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، بمقر متجر كولناغو بجزيرة الحديريات، بحضور سعادة الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد كبير من ممثلي الشركاء والرعاة والمهتمين، و5 من أبرز الدراجين العالميين المشاركين في الطواف اللذين تحدثوا عن تطلعاتهم واستعداداتهم للسباق.

وأكد كل من، البلجيكي ريمكو أفينبول نجم فريق ريد بل بورا هانزغروهي الألماني، والمكسيكي اسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي، الذي يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة، بعد فوزه بسباق تور لافانير 2023، وانضمامه إلى فريق الإمارات، والإيطالي جوناثان ميلان دراج فريق ليدل تريك الألماني، والبريطاني جوشوا تارلينغ دراج فريق اينوس غرانديريس البريطاني، والبلجيكي لينارت فان إيتفلت دراج فريق لوتو انترمارشي الصاعد، جاهزيتهم لخوض منافسات طواف الإمارات في نسخته الثامنة.

وتتوزع منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي على 7 مراحل متنوعة تشمل مرتفعات جبلية وطرقاً صحراوية وحضرية، مع المرور بمعالم جديدة ومواقع طبيعية خلّابة في مختلف إمارات الدولة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم برعاية بن حمودة للسيارات.

وتنطلق المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم برعاية بريتلينج، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم برعاية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم برعاية بالمز الرياضية.

وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم برعاية مجلس دبي الرياضي، ثم تقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم برعاية برجيل القابضة، وأخيراً تُختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم برعاية مجموعة موانئ أبوظبي.

ويشهد طواف الإمارات 2026، مشاركة 21 فريقاً، هي: ألبسين بريميير تيك (بلجيكا)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، ديكاثلون سي إم إيه سي جي إم (فرنسا)، إي إف إديوكيشن إيزي بوست (الولايات المتحدة الأمريكية)، غروباما إف دي جي يونايتد (فرنسا)، إينيوس غرينادييرز (المملكة المتحدة)، ليدل تريك (ألمانيا)، لوتو إنترمارشيه (بلجيكا)، مودرن أدفنتشر برو (الولايات المتحدة الأمريكية)، موفيستار (إسبانيا)، إن إس إن (سويسرا)، بيناريلو كيو 36.5 برو (سويسرا)، ريد بُل بورا هانزغروهي (ألمانيا)، سودال كويك ستيب (بلجيكا)، جايكو العلا (أستراليا)، بيكنيك بوستنل (هولندا)، فيسما ليز آ بايك (هولندا)، تيودور برو (سويسرا)، الإمارات إكس آر جي (الإمارات العربية المتحدة)، أونو إكس موبيليتي (النرويج)، وفريق إكس دي إس أستانا (كازاخستان).

وتقدم قمصان الصدارة في طواف الإمارات كما يلي:، القميص الأحمر لمتصدّر الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والقميص الأخضر لمتصدّر ترتيب النقاط برعاية مبادلة، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب (تحت 25 سنة) برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود لمتصدّر ترتيب مراحل السرعات المتوسطة برعاية الدار.

ويستخدم نظام فيلون لتتبع بيانات الدراجين لحظياً، حيث تنقل أجهزة مثبتة على الدراجات معلومات السرعة والقوة ومعدل دوران الدواسات إلى البث المباشر والمنصات الرقمية، كما توفر فيلون لقطات من كاميرات مثبتة على الدراجات، إضافة إلى نظام تتبع متطور يعزز سلامة الدراجين عبر مراقبة مواقعهم وإصدار تنبيهات فورية في حال حدوث أي طارئ أثناء السباق.

وأكد سعادة طلال الهاشمي اكتمال الجاهزية لإنطلاقة الحدث العالمي من أبوظبي، مع توفير كافة أوجه الدعم من الشركاء الاستراتيجيين لنجاح النسخة الحالية من الطواف، موجها الشكر إلى جميع فرق العمل التي تواصل مهامها بشكل دائم، وسط متابعة مستمرة.