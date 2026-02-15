شطرنج الإمارات يقفز إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين

دبي في 15 فبراير / وام / أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج أن تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين (GECI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، شهد قفزة نوعية في ترتيب الإمارات، بعدما تقدمت 73 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز 77 في نسخة عام 2023، في إنجاز وصفه الاتحاد بالتاريخي وغير المسبوق.

وسجلت الإمارات 82.97 نقطة في المؤشر، بزيادة بلغت 30.79 نقطة، ما يمثل أكبر تحسن تصنيفي في تاريخ المؤشر، ويعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن هذا التقدم جاء نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12.5% إلى 43.75% خلال 3 سنوات، في مؤشر يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبناها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية.

وأشار إلى أن الاتحاد، وضمن إستراتيجيته المعتمدة وبالتعاون مع شركائه من المؤسسات الرياضية والتعليمية، ركز على نشر اللعبة في المدارس وإطلاق بطولات مدرسية منتظمة لاكتشاف المواهب الواعدة من الفتيات في سن مبكرة، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة، ومدربين معتمدين، وبناء مسارات تطوير تضمن الاستمرارية والاستدامة.

ولفت البيان إلى الدور المحوري الذي قامت به الأندية من خلال تشكيل فرق عمل متكاملة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وتهيئة بيئة تنافسية داعمة للفتيات.

وأشادت دانا ريزنيتشه، نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج وعضو لجنة المرأة، بالإنجاز الإماراتي، مؤكدة أنه يمثل قصة نجاح ملهمة على مستوى الاتحادات الوطنية، ويستحق التوثيق ضمن التقرير الرسمي للمؤشر لعام 2026، معلنة توجه لجنة المرأة لتخصيص مساحة موسعة لتجربة اتحاد الإمارات للشطرنج، تتضمن مقابلة خاصة حول السياسات والبرامج التي أسهمت في هذا التحول، إضافة إلى عرض نماذج من الأنشطة التي تعكس تطور مشاركة السيدات والفتيات في الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والمفوض حالياً برئاسة الاتحاد، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشطرنج الإماراتي، مشيراً إلى أن النتائج جاءت ثمرة رؤية وطنية واضحة تتبناها دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين، ترجمتها استراتيجية الاتحاد إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة على أرض الواقع.