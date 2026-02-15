المزروعي يحرز لقب "السباق المفتوح" في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة

أبوظبي في 15 فبراير/ وام / أحرزت إسطبلات "إم آر إم" عبر فارسها سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس "بوليو ماركان" بإشراف المدرب إسماعيل محمد، لقب ختام سباق مهرجان أبوظبي للقدرة "المفتوح" لمسافة 120 كلم.

وأقيم السباق الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 254 فارساً وفارسة.

وقطع البطل المسافة الكلية، بزمن قدره 4:16:19 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.09 كلم/ساعة، وحققت المركز الثاني الفارسة كوثر زيتوني على صهوة "أندي دي كومبتيه" لإسطبلات "البوادي"، مسجلة 4:16:20 ساعة، وجاء ثالثا الفارس عبد الله محمد الحمادي على صهوة "أتش سي ياسيرا" لإسطبلات "الريف العجبان"، بزمن قدره 4:16:24 ساعة.

توج الفائزين مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، وعذراء العواني من الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.