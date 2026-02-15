محمد حسن بطلاً لرماية "الاسكيت" في "ألعاب الماسترز"

أبوظبي في 15 فبراير/ وام / توج محمد حسن، نجم منتخبنا الوطني لرماية الأطباق "الشوزن"، بلقب منافسات الإسكيت ضمن ألعاب "الماسترز أبوظبي 2026"، بعد تصدره الترتيب العام في ختام الجولات الخمس التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وانفرد محمد حسن بالصدارة برصيد 122 طبقاً، محققاً العلامة الكاملة "25 من 25 طبقاً" في الجولتين الأولى والثالثة، ليحسم اللقب عن جدارة.

وجاء في المركز الثاني الرامي خان مرجان أحمد برصيد 121 طبقاً، متقدماً بفارق الأهداف على نجم منتخبنا الوطني سيف بن فطيس الذي حل ثالثاً بالرصيد ذاته "121 طبقاً"، فيما احتل خان دنيش المركز الرابع برصيد 113 طبقاً.

وجاء الشيخ خليفة سلمان آل خليفة خامساً بـ113 طبقاً، ثم شرف العبدول غفور سادساً بـ112 طبقاً، وعبيد الخاطري سابعاً بـ106 أطباق.

وأشاد سعادة اللواء محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، بالمستوى الفني الذي قدمه رماة الإسكيت، مثمناً الأداء المتميز لمحمد حسن، ومؤكداً أن النتائج تعكس إصرار أبناء الإمارات على مواصلة اعتلاء منصات التتويج وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يواكب النهضة الرياضية التي تشهدها الدولة.