طالب بن صقر وماجد بن سلطان يحضران أفراح الشحي والمهري برأس الخيمة

رأس الخيمة في 15 فبراير/ وام / حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامه علي محمد زيد الشحي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة مسلم سيوفي محمد المهري في وادي غليه برأس الخيمة.

كما حضر الحفل الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي والشيخ سلطان بن ماجد بن سلطان القاسمي وعدد من أعيان القبائل والشخصيات والمسؤولين والمدعوين والمهنئين.

وبارك الشيخ طالب بن صقر والشيخ ماجد بن سلطان للعريس متمنين له حياة سعيدة سائلين الله عز وجل أن يكلل حياته بالرفاه وأن يرزقه الذرية الصالحة.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية.