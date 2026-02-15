منتدى أممي يعتمد منصة اتحاد المبدعين العرب "IPV" لحماية الملكية الفكرية رقميا

دبي في 15 فبراير/ وام/ اعتمد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات منصة اتحاد المبدعين العرب لحماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي IPV (Intellectual Property Verification) .

وقال الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب ورئيس اتحاد الإعلاميين العرب إن اعتماد المنصة ضمن هذا الحدث الدولي يمثل "نقلة نوعية في مسار حماية الملكية الفكرية عربيا ودوليا»، مشيرا إلى أن التحول الرقمي المتسارع فرض تحديات غير مسبوقة على صناع المحتوى في ظل تزايد حالات القرصنة والانتحال وإعادة نشر الأعمال دون إذن أو توثيق.

وأوضح أن المنصة تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات السجلات الرقمية (Blockchain)، بما يتيح تتبع المحتوى والتحقق من مصدره وأصالته ويوفر بيئة رقمية أكثر أمانا وشفافية للمبدعين والمؤسسات الإعلامية والثقافية.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على التوثيق فحسب، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز الثقة في البيانات والمحتوى بما يتماشى مع التوجهات الأممية نحو حوكمة رقمية رشيدة ومسؤولة.وجاء الإعلان ضمن الالتزامات المعتمدة على منصة التعهدات الدولية للتحول الرقمي التابعة للمنتدى، حيث تقدم المنصة نموذجا تقنيا متكاملا يهدف إلى توثيق الأعمال الإبداعية رقميا عبر آليات تحقق حديثة تشمل التسجيل الإلكتروني، والختم الزمني غير القابل للتعديل، وإصدار شهادات تحقق رقمية معتمدة تسهم في إثبات الملكية وحماية الحقوق في البيئة الرقمية.

ومن المقرر أن تبدأ المنصة مرحلتها التشغيلية وفق خطة تدريجية تشمل حملات توعية للمبدعين والمؤسسات، وعقد شراكات إستراتيجية مع جهات أكاديمية وإعلامية وتقنية، بما يضمن انتشارا أوسع واعتمادا دوليا يعزز مكانة المحتوى في البيئة الرقمية العالمية.