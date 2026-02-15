" دبي للمرأة" تطلق مبادرة "رحلة الصحة النفسية إلى حتا" لموظفات حكومة دبي

دبي في 15 فبراير/ وام/ أطلقت مؤسسة دبي للمرأة مبادرة "رحلة الصحة النفسية إلى حتا" لموظفات حكومة دبي في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم الصحة النفسية وتعزيز الرفاه الوظيفي للمرأة العاملة من خلال مبادرات عملية ومستدامة تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وتأتي المبادرة استكمالا لبرنامج "الصحة النفسية" الذي نفذته المؤسسة خلال العامين الماضيين والذي شمل تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية التي استفادت منها نحو 150 موظفة وقيادية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي حيث تنقل المبادرة الجديدة الاهتمام بالصحة النفسية من الإطار النظري والتوعوي إلى تجربة عملية في الهواء الطلق تتيح للمشاركات الابتعاد عن ضغط العمل اليومي واستعادة النشاط الذهني في بيئة طبيعية محفزة.

وشملت المبادرة تنظيم رحلتين الأولى لموظفات مؤسسة دبي للمرأة والثانية لموظفات حكومة دبي في إطار حرص المؤسسة على توسيع نطاق الاستفادة من مبادراتها ودعم الصحة النفسية للمرأة على مستوى الجهات الحكومية وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

وهدفت المبادرة إلى دعم الصحة النفسية لموظفات حكومة دبي وبناء علاقات اجتماعية بين الموظفات وتشجيع أسلوب حياة صحي من خلال الأنشطة الخارجية. وتضمن البرنامج نزهة جبلية "هايكنج" ورياضة التجديف "كاياك" في بحيرة سد حتا بما أسهم في تعزيز النشاط البدني والتواصل مع الطبيعة في أجواء آمنة ومحفزة.

وقالت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "يأتي تنفيذ هذه المبادرة العملية بعد النجاح الذي حققه برنامج "الصحة النفسية" الذي أطلقته حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة دعماً للسياسة الوطنية لصحة المرأة وضمن توجيهات سموها بتطوير مبادرات ذات أثر مستدام في حياة المرأة بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وبيئة عمل محفزة على الإنتاجية والأداء تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2030".

وأكدت أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية للسعادة الوظيفية، مشيرة إلى أن الموظفة التي تتمتع بصحة نفسية جيدة تكون أكثر إنتاجية وقدرة على الابتكار والعطاء ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي واستدامته.

وأضافت سعادة نعيمة أهلي:" أنه في هذا الإطار تأتي مبادرة رحلة الصحة النفسية إلى حتا تجسيدا لاستراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى الارتقاء بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات بما في ذلك محور الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة العاملة وتهيئة بيئات العمل الداعمة والمحفزة التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة"، مشيرةً إلى أن المؤسسة ستواصل تطوير وتنفيذ مبادرات نوعية ومبتكرة تعنى بالصحة النفسية والرفاه الوظيفي باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء كوادر نسائية قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية".

من جانبهن عبرت الموظفات المشاركات عن تقديرهن لهذه المبادرة ...مؤكدات أنها وفرت تجربة إيجابية أتاحت لهن الابتعاد عن ضغط العمل واستعادة التوازن النفسي في أجواء طبيعية داعمة ومحفزة. وأشرن إلى أن الأنشطة الخارجية المصاحبة أسهمت في تعزيز الاستقرار الذهني وتقوية قنوات التواصل بين الموظفات خارج إطار العمل الرسمي بما انعكس بشكل إيجابي على روح الفريق.

كما أكدت المشاركات أن المبادرة تعكس اهتمام مؤسسة دبي للمرأة بالموظفة كإنسان وليس فقط كعنصر وظيفي الأمر الذي يعزز الشعور بالتقدير والانتماء ويسهم في رفع مستوى السعادة الوظيفية وتقديم أفضل ما لديها في العمل.