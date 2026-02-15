كبار مواطني دبي يشاركون في "ألعاب الماسترز العالمية أبوظبي 2026"

دبي في 15 فبراير/ وام/ نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس مشاركة لافتة لوفد من كبار المواطنين المسجلين لديها في "ألعاب الماسترز العالمية أبوظبي 2026"، في مشاركة تُعد الأولى من نوعها ضمن أكبر فعالية رياضية مفتوحة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط.

وحملت المشاركة رسالة مفادها بأن العطاء والإنجاز لا يرتبطان بالعمر، وجسدت فلسفة "الرياضة مدى الحياة" التي يتبناها الحدث، حيث استقبلت أبوظبي أكثر من 25 ألف رياضي من أكثر من 100 دولة تحت شعار «نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط».

وأضفت مشاركة كبار مواطني دبي بُعدًا إنسانيًا ومجتمعيًا على هذا المحفل الدولي المقام بإشراف الجمعية الدولية لألعاب الماسترز (IMGA) وباعتراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، إن مشاركة الآباء والأمهات في حدث عالمي بهذا الحجم مصدر فخر، وتؤكد أن دبي تستثمر في الإنسان أولا، مشيرا إلى أن الخطوة جزء من استراتيجية تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وأن حضورهم بحماس وطاقة إيجابية قدّم رسالة ملهمة للأجيال بأن مسيرة العطاء مستمرة.

وتضمن البرنامج جولة تعريفية للوفد المكون من 55 مشاركا للاطلاع على أجواء الحدث، تلتها مباراة ودية لكرة القدم للآباء، فيما شاركت الأمهات في سباقات الجري والمشي ضمن "أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية"، تأكيدا لدعم تمكين المرأة في مختلف المراحل العمرية.

كما شارك أحد كبار المواطنين في تنظيم منافسات «رياضة التوجه بالبوصلة» بمشاركة لاعبين من دول عدة، مسهما بخبرته في دعم سير المنافسة في مشهد يعكس انتقال الخبرات بين الأجيال ويعزز مفهوم المشاركة الإنتاجية لكبار المواطنين في الفعاليات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الهيئة لتعزيز التمكين المجتمعي وتوظيف الخبرات الوطنية في أدوار مؤثرة، بما يرسخ ثقافة التكامل بين الفئات العمرية، ويبرز التعاون المؤسسي بين دبي وأبوظبي، ويؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في رعاية وتقدير جميع فئات المجتمع.