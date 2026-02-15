"اقتصادية الشارقة" والجامعة القاسمية تحتفيان بإنجازات الطلبة في برنامج "اقتصاد المعرفة"

الشارقة في15 فبراير/ وام/ اختتم اليوم برنامج التعاون المشترك " إقتصاد المعرفة " بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و الجامعة القاسمية الذي استهدف دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة لدى الطلبة .

والتقى سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والدكتور عوّاد الخلف مدير الجامعة القاسمية الطلبة المشاركين في البرنامج «اقتصاد المعرفة»، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة لدى الطلبة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتسخير الابتكار في خدمة التنمية المستدامة.

وشهدت اللقاء تكريم البحوث الطلابية الفائزة التي تميّزت بأصالتها العلمية وارتباطها بالتطبيقات العملية في مجالات الاقتصاد والتنمية تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز العلمي.

وأكد المحمود أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وأن دعم البحث العلمي التطبيقي يسهم في إيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف إننا نعتز بالشراكة مع الجامعة القاسمية ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على التجارب العملية وربط مخرجاتهم الأكاديمية باحتياجات سوق العمل.

وأعرب الدكتور عوّاد الخلف عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية على تعاونها البنّاء مؤكداً أن هذا البرنامج يجسّد التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي ويمنح الطلبة فرصة حقيقية لتطبيق معارفهم والمشاركة في بحوث تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن "تكريم الطلبة الفائزين يمثل حافزًا لمواصلة البحث والإبداع ويعكس اهتمام إمارة الشارقة بدعم العلم والتميز الأكاديمي.

ويأتي التعاون ضمن جهود مشتركة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأكاديمية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً رائداً في دعم التعليم والبحث العلمي واقتصاد المعرفة.