"إكسبو الشارقة" يبحث آفاق التعاون مع مجموعة "إيمكس" البريطانية

الشارقة في 15 فبراير / وام /بحث مركز إكسبو الشارقة مع مجموعة "إيمكس" البريطانية لتنظيم المعارض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، في مركز إكسبو الشارقة، بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وكارينا باور الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيمكس" بحضور عدد من مدراء الإدارات في إكسبو الشارقة، حيث ناقش الجانبان آفاق الشراكة المحتملة وسبل توسيع مجالات التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة .

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات الدولية المتخصصة في القطاع بما يعزز من مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتخصصة ويسهم في توسيع نطاق التعاون مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاجتماع مع مجموعة "إيمكس" يشكل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات التنظيمية والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في إدارة المعارض واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى.

وأوضح المدفع أن إكسبو الشارقة يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حضوره في هذه الصناعة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم المعارض المتخصصة بما يدعم جهود استقطاب المزيد من الفعاليات النوعية ويعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الحراك الاقتصادي.

وأكدت كارينا باور أن مجموعة "إيمكس" تحرص على توسيع شبكة علاقاتها الدولية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن اللقاء مع مركز إكسبو الشارقة أتاح فرصة مهمة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي منوهة إلى أن اعتماد أفضل الممارسات في تنظيم المعارض المتخصصة واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى تشكل ركيزة أساسية في عمل "إيمكس" وأن التعاون مع مركز إكسبو الشارقة يفسح المجال أمام تبادل المعرفة والخبرات التنظيمية وبحث فرص تطوير فعاليات تسهم في دعم نمو صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والعالمي.