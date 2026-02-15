انطلاق "مهرجان رمضان الشارقة"

الشارقة في 15 فبراير/ وام/ انطلق اليوم مهرجان رمضان الشارقة 2026، في نسخته الـ36 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 25 مارس المقبل تحت شعار "روح الشهر في قلب الشارقة".

ويُشكّل المهرجان امتداداً رئيسياً لفعاليات "عروض الشارقة" المتواصلة منذ 1 ديسمبر 2025 .

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، أن المهرجان يمثّل أحد أبرز الفعاليات الترويجية السنوية التي تجمع بين تنشيط قطاع تجارة التجزئة وتعزيز الاقتصاد المحلي وإنعاش الحركة السياحية والتجارية خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن المهرجان يأتي بالتزامن مع "عام الأسرة" ليُعزّز الروابط الأسرية والمجتمعية عبر برنامج حافل بالأنشطة التراثية والدينية والترفيهية .

وأوضح عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن المهرجان يستهدف ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة خلال الشهر الفضيل وإسعاد سكانها وزوارها وتحفيز قطاع التجزئة .

بدوره أشار جمال سعيد بوزنجال المنسق العام للمهرجان، إلى أن المهرجان يتميّز هذا العام بفعاليته الرئيسية "تسوّق.. واكتشف ما وراء القفل" التي تُقام في ستة مراكز تسوق وتتضمن هدايا قيّمة .