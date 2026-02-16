راشد الظاهري يحقق المركز الثاني في بطولة الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط 2026

الدوحة في 16 فبراير/ وام/ أحرز السائق الإماراتي راشد الظاهري المركز الثاني في بطولة الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط 2026، بعد منافسة قوية على اللقب استمرت حتى الجولة الختامية، وحُسمت بفارق نقاط محدود.

وشهد الموسم إقامة أربع جولات في أبوظبي ودبي ولوسيل القطرية، وتصدّر الظاهري الترتيب العام في ثلاث منها، وحقق ثلاثة انتصارات خلال الجولتين اللتين أقيمتا على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ليصبح أول سائق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوز بسباقات في هذه البطولة.

وضمت نسخة 2026 مشاركة واسعة من سائقين يمثلون برامج وأكاديميات دولية ضمن مسار الاتحاد الدولي للسيارات للفئات أحادية المقعد، فيما كان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنافسات.

وفي الجولة الختامية التي أقيمت أمس في لوسيل بقطر، أنهى الظاهري السباق الأول في المركز السادس، والثاني في المركز السابع، ليتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام مع ختام الموسم، بعدما ظل في دائرة المنافسة على اللقب حتى المراحل الأخيرة.

ويعد المركز الثاني الذي حققه الظاهري أفضل نتيجة لسائق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تاريخ البطولة، ويعكس حضوره المنتظم في صدارة الترتيب خلال معظم فترات الموسم.

ومن المقرر أن يشارك الظاهري في نهاية أبريل المقبل في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، التي تمتد لـ 8 جولات تقام على عدد من حلبات الفورمولا 1 في أوروبا حتى أكتوبر المقبل، ضمن مسار الفئات التمهيدية المؤهلة إلى الفورمولا 3.