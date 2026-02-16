رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالعزيز محمد فرج الملا مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة عبدالعزيز محمد فرج الملا مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب، بدرجة وكيل وزارة.

يمتلك سعادة عبدالعزيز الملا خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات الإدارة المالية والاستثمار والحوكمة الاقتصادية، حيث شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق دبي للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي، وتولى مسؤولية التنسيق لملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، ويتمتع بخبرة في مجال الضرائب وتطوير الأعمال ورسم السياسات العامة وتطوير المنهجيات الاستراتيجية والمالية.

تخرج عبدالعزيز الملا من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، ويحمل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة باريس الثانية بانثيون أساس، إضافة إلى درجة الماجستير في البيانات الضخمة وتحليلات الأعمال، وبكالوريوس المحاسبة.