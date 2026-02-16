نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من 2025

طوكيو في 16 فبراير/ وام/ أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم "الاثنين"، نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0.2% سنويا، في حين بلغ إجمالي معدل النمو السنوي خلال العام الماضي ككل 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل الاستهلاك الخاص في اليابان نموا بمعدل 0.4% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات الأولية.

وكان اقتصاد اليابان قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.7% بعد نمو بنسبة 0.5 % خلال الربع الثاني من العام.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد نموا بمعدل 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

