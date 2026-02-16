"فرجان دبي" تنظم مبادرة "تاجر الفريج الصغير"

دبي في 16 فبراير/ وام/ نظمت مؤسسة "فرجان دبي" مبادرة "تاجر الفريج الصغير" ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان، يومي 14 و15 فبراير الجاري في حديقة مشرف الوطنية، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبلدية دبي، وبمشاركة 33 مشروعاً قدمها 62 طفلاً من أبناء إمارة دبي.

ويأتي تنظيم المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتوسع في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال، وترسيخ قيم التعاون والتواصل المجتمعي، بما يجسد قيم إمارة دبي كمجتمع متماسك وعائلة واحدة.

ويشكل إدراج المبادرة ضمن مهرجان الفرجان باكورة أنشطة "تاجر الفريج الصغير"، التي أُطلقت مؤخراً بموجب اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة "فرجان دبي"، حيث تتولى المؤسسة تنظيم فعاليات المبادرة بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأطفال في مختلف الفرجان.

وأتاحت مبادرة "تاجر الفريج الصغير" للأطفال المشاركين فرصة عرض منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية أمام جمهور مهرجان الفرجان، ضمن تجربة واقعية مكّنتهم من إدارة مشاريعهم الصغيرة بأنفسهم، بدءاً من عرض المنتجات والترويج لها، وصولاً إلى التفاعل المباشر مع الزوار وتنظيم عمليات البيع.

وتنوعت المشاريع المشاركة بين المأكولات المنزلية، والمشغولات اليدوية، والإكسسوارات، والمنتجات الفنية، ما عكس حجم الإبداع والحماس لدى الأطفال، ومدى استفادتهم من البيئة الداعمة التي وفرتها المبادرة لصقل مهاراتهم الريادية.

كما شهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من الأسر التي حرصت على دعم أبنائهم وتشجيعهم، في مشهد يعكس روح الفريج الواحد ويرسخ مفهوم الجيرة الطيبة ويقوي أواصر التلاحم المجتمعي، ويبرز دور الأحياء السكنية كحاضنة لاكتشاف الطاقات الناشئة وتنميتها ضمن بيئة آمنة ومحفزة.

وأكدت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي"، بهذه المناسبة، أن مبادرة "تاجر الفريج الصغير" تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إعداد جيل ناشئ يمتلك أدوات المستقبل، وقادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع واقعية تسهم في دعم تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المؤسسة تحرص من خلال هذه المبادرة على توفير بيئة آمنة ومحفزة تمكّن الأطفال من خوض تجربة ريادية متكاملة، يتعلمون خلالها أسس التخطيط والتسويق والتعامل مع الجمهور، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وينمّي لديهم روح المبادرة والاعتماد على الذات منذ سن مبكرة.

وأشارت إلى أن "فرجان دبي" تواصل العمل بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين على توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف الأحياء السكنية في الإمارة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال كقيمة مجتمعية راسخة، ويعزز من جاهزية الأجيال القادمة لخوض تحديات سوق العمل وبناء مشاريعهم الخاصة بثقة وكفاءة.

من جهتهم عبّر الأطفال المشاركون في مبادرة "تاجر الفريج الصغير" عن سعادتهم بالفرصة التي منحتهم إياها "فرجان دبي"، مؤكدين أن المشاركة أسهمت في توصيل أفكارهم للجمهور، واكتساب خبرات عملية جديدة وتطبيق إبداعاتهم على أرض الواقع.

ويعد مهرجان الفرجان، تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الترفيه، والثقافة، ودعم الاقتصاد الإبداعي، ويشكل مساحة حيوية لتعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي.

ووفر المهرجان منصة تفاعلية للأفراد وأصحاب المشاريع الناشئة لعرض منتجاتهم وأفكارهم والتواصل المباشر مع الجمهور في أجواء احتفالية مميزة، كما أتاح لزوّاره تجربة تسوّق وترفيه متكاملة ضمن برنامج حافل بالفعاليات الفنية والتراثية والمجتمعية، بمشاركة متنوعة من أصحاب المشاريع والمطاعم من مختلف فرجان دبي، وتشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي اهتمامات جميع فئات المجتمع.