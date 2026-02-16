"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوكراني

ميونيخ في 16 فبراير/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، على هامش المشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، سعادة أوليكسي غونتشارينكو عضو برلمان جمهورية أوكرانيا، ورئيس منتدى أمن البحر الأسود، بحضور سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، والتأكيد على الحرص المشترك لتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

كما جرى تثمين استضافة دولة الإمارات للمحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي، ونجاحها في جهود الوساطة في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي يرسخ نهجها الرائد في دعم مسارات الحل السلمي وخفض التوتر والتصعيد، وتعزيز جهود الأمن والسلم الدوليين عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، إلى جانب الإشادة بدور دولة الإمارات في دعم العمل الإنساني والإغاثي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في تفعيل الحوار والتفاهم بين الشعوب، وضرورة تنسيق المواقف البرلمانية الدولية لدعم مسارات السلام، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود التي يقودها فريق العمل رفيع المستوى المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية الروسية في الاتحاد البرلماني الدولي.