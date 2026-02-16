لبنان يستضيف لقاء “الأخوة الإنسانية كأساس لمستقبل مشترك”

بيروت في 16 فبراير/وام/ تستضيف بيروت غدا لقاء “الأخوة الإنسانية كأساس لمستقبل مشترك” بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من داخل لبنان وخارجه.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات الدولية التي تنظمها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية المارونية واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان ومجلس التسامح والسلام العالمي، وذلك إحياءً لليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

ويهدف اللقاءالذي يقام في فندق فينيسيا بيروت، إلى تعزيز مبادئ التعايش والسلام والاحترام المتبادل، وترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية كإطار جامع يوحّد بين الأديان والثقافات والحضارات، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والمسؤولية المشتركة.

كما يسعى الحوار إلى دعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ترسيخ الشراكة الإنسانية وتعزيز التفاعل البنّاء بين مختلف المجتمعات.

ويتضمن برنامج اللقاء كلمات رسمية لكل من سعادة السفير خالد الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للاحترام المتبادل والسلام، والأب الدكتور بشارة إيليا المدبر العام في الرهبانية الأنطونية المارونية، والبروفيسور الأب سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف، وقدس الأباتي جوزف بو رعد الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية، وسيادة المطران شارل مراد رئيس لجنة الحوار المسيحي الإسلامي.