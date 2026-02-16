"معاً" تخصص أكثر من 220 مليون درهم لمشاريع التنمية الاجتماعية في أبوظبي خلال 2025

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2025، الذي يستعرض الأثر الملموس للمشاريع الاجتماعية التي دعمتها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

ونجحت "معاً" خلال عام 2025 في جمع المساهمات المجتمعية وتوجيهها لدعم 83 مشروعاً مؤثراً بقيادة شركاء من مختلف القطاعات، شملت القطاع الاجتماعي والصحي والتعليم والبيئة، والبنية التحتية، استجابةً لأبرز الأولويات الاجتماعية في الإمارة.

ونُفّذت المشاريع بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وبيورهيلث، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشلومبيرجر الشرق الأوسط، ودائرة البلديات والنقل، إلى جانب عددٍ من الجهات الأخرى.

وقال معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تعكس نتائج تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2025 الجهود التي تبذلها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بصفتها الهيئة الرسمية لجمع وتوظيف المساهمات في إمارة أبوظبي، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع ينعم أفراده بجودة مستدامة للحياة، من خلال توجيه المساهمات نحو أولويات اجتماعية تلامس حياة الأفراد والأسر».

وأوضح معاليه أن ما تحقق من أثر اجتماعي ملموس لأكثر من 42,149 فردا من مجتمع إمارة أبوظبي، يؤكد أن العطاء حين يُدار بشكل منهجي يصبح أداة وقائية وتنموية في آن، تسهم في تعزيز جودة الحياة، والتغلب على التحديات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابياً على تماسك المجتمع.

وأشار إلى أن الدور الذي تضطلع به هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في توجيه المساهمات المجتمعية يعزز من كفاءة توجيه الموارد نحو مبادرات تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، ويدعم تكاملية الأدوار من خلال شراكات فاعلة تجمع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأفراد ضمن منظومة واحدة.

وأكد معاليه أن ترسيخ ثقافة العطاء المسؤول، وتعزيز الشراكات المجتمعية، يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، مشدداً على أهمية استمرار هذا التكامل في توجيه المساهمات المجتمعية نحو ما يعزز الترابط الاجتماعي، ويصون الأسرة، ويدعم استدامة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

من جهته قال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: « يعكس النمو المستمر في حجم المساهمات عاماً بعد عام نجاح جهودنا المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وغرس الشعور بالمسؤولية، وتنمية ثقافة العطاء. ومن منطلق التزامنا بالشفافية وسعينا لتمكين الداعمين من إدراك الأثر الحقيقي لمساهماتهم، يبرز هذا التقرير دور تضافر جهود المجتمع ومؤسساته في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. ونؤكد سعينا الدائم لتعزيز هذه الثقافة، وضمان توجيه المساهمات نحو مشاريع تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية الملحة، وتدعم التنمية والتنويع الاقتصادي، وتحقق أثراً مستداماً يعود بالنفع على المجتمع بأسره».

وبلغ إجمالي المساهمات الموجهة 221.4 مليون درهم خلال عام 2025، منها 179 مليون درهم مساهماتٍ مالية، و42.4 مليون درهم مساهماتٍ عينية، خُصصت لدعم مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية، من بينها مركز أبوظبي لغسيل الكلى بالتعاون مع «صحة»، ومصنع لإنتاج الأجبان بإدارة أصحاب الهمم، ومبادرة دعم تعليم الطلاب والمواهب، ومبادرة دعم حياة السلاحف البحرية، ومبادرة رحلات ميسرة لأصحاب الهمم، ومشروع بيوت منتصف الطريق، إلى جانب تطوير الحدائق ومناطق الألعاب في مختلف أنحاء الإمارة، وغيرها من المبادرات المؤثرة.

بدوره قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الأثر الكبير في عام 2025 لولا تعاوننا الوثيق مع شركائنا من ذوي الخبرة ممن يشاركوننا الرؤية نفسها في الارتقاء بجودة الحياة لدى أفراد مجتمع أبوظبي، ويسهمون بخبراتهم المتخصصة التي تمكننا من الوصول إلى فئات مجتمعية متنوعة. ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات عبر القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق المبادرات الاجتماعية لتعزيز أثرها في دفع عجلة التغيير الإيجابي على المدى الطويل. ومن خلال عملنا لترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي، نواصل سعينا المستمر لبناء مجتمع مزدهر ونابض بالحياة في أبوظبي».

ووجه القسم الأكبر من المساهمات المجتمعية إلى دعم القطاع الاجتماعي، حيث خصص مبلغ 95.6 مليون درهم لتمويل 46 مشروعاً، بهدف معالجة أبرز الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلةفي المجتمع.

وحلّ قطاع الصحة في المرتبة الثانية، بتخصيص 91.9 مليون درهم لدعم 14 مشروعاً نوعياً يركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية الأساسية.

أما في قطاع التعليم، فقد خصص مساهمات مجتمعية بقيمة 22.7 مليون درهم موزعة على 11 مشروعاً، بهدف تعزيز الوصول إلى فرص التعليم عالي الجودة وفتح آفاق التعلم.

واستكمالاً لهذه الجهود، خصص 11.2 مليون درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لدعم 12 مشروعاً يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية.

وجمعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في جمع 2.8 مليون درهم، وزعت على 6 مشاريع اعتماداً على قنوات دفع متعددة شملت أجهزة الصراف الآلي ومنصة الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي وبوتيم، بالتعاون مع المصارف، إلى جانب أكشاك المساهمات.