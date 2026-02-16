اختتام المؤتمر الدولي الثالث للابتكار والإنتان في الشرق الأوسط بدبي

دبي في 16 فبراير/ وام/ أكد المؤتمر الدولي الثالث للابتكار والإنتان في الشرق الأوسط 2026، الذي اختتم أعماله في دبي، أمس، أهمية التدخل المبكر لعلاج الإنتان، وتطبيق المسارات السريرية المنظمة، وأنظمة الاستجابة السريعة المدعومة بالتقنيات الحديثة، والعمل الجماعي متعدد التخصصات لعلاج هذا المرض الذي يهدد حياة المرضى .

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية والجهات التنظيمية والباحثين وشركاء التكنولوجيا، لبناء منظومات صحية متكاملة ومستدامة.

ودعا الخبراء المشاركون في المؤتمر، إلى توسيع برامج التطوير المهني المستمر، وتعزيز المبادرات التدريبية، وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من الخبرات الدولية، لافتين إلى أهمية الأطر التنظيمية الداعمة وتكامل السياسات في تسريع تبني الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات البحثية، واستدامة منصات تبادل المعرفة، بما يضمن تحقيق أثر طويل المدى.

وعقد المؤتمر، الذي استمر يومين، تحت رعاية "مجموعة برايم للرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، بمشاركة 47 متحدثاً من الخبراء، بينهم 23 متحدثاً دولياً و24 من داخل الدولة، وأطباء ومهنيين صحيين ، يمثلون 20 دولة حول العالم.

وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة السريرية المتكاملة، والتحليلات التنبؤية، واتخاذ القرار القائم على البيانات، وأحدث الاتجاهات العالمية في الابتكار الصحي والتقنيات الناشئة، إلى جانب استراتيجيات عملية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات وسلامة المرضى، مع تقديم نماذج ناجحة من تجارب دولية وإقليمية قابلة للتطبيق في بيئات صحية متنوعة، حيث رسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتميز الصحي والتبادل العلمي.

ويعد المؤتمر منصة محورية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون لتشخيص وعلاج الإنتان ، فيما شهدت نسخة هذا العام من الحدث مشاركة متميزة ونقاشات ثرية، تعكس الاهتمام المتزايد إقليمياً وعالمياً بالابتكار، والتميز في قطاع الرعاية الصحية.