بدور القاسمي تترأس اجتماع المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي في أمريكية الشارقة

الشارقة في 16 فبراير/ وام/ ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الاجتماع الثالث والختامي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي الذي عُقد اليوم، في مجلس مجموعة جيبكا بحرم الجامعة.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها خلال الاجتماع أهمية استمرار مشاركة المجلس في دعم التوجه الاستراتيجي للجامعة الأمريكية في الشارقة لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد معربة عن تقديرها لمساهمات الأعضاء طوال الدورة الحالية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي :شكّل المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي شريكاً موثوقاً في دعم الجامعة الأمريكية في الشارقة وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قدّم أعضاؤه مشورة قيَمة ومشاركة فاعلة أسهمتا في توضيح الأولويات وترسيخ مسؤوليتنا المشتركة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتعظيم الفرص، ومع اختتام هذه الدورة ننطلق بزخمٍ متجدد واضعين المنح الدراسية والتقدم المؤسسي في صدارة أدوات التأثير المستدامة لخدمة الأجيال المقبلة من طلبة الجامعة.

وعُقد الاجتماع تحت شعار "إرث يرسّخ ثقافة التمكين ويُوسّع آفاق الفرص" وجمع الأعضاء حول أولويات تطوير الجامعة الأمريكية في الشارقة مع التركيز بشكل خاص على إتاحة فرص الوصول للتعليم وللمنح الدراسية بوصفهما ركيزةً لإرثٍ مؤسسيٍ مستدامٍ.

وتضمنت المناقشات عرضًا موجزًا للسياق المؤسسي والأولويات الاستراتيجية قدمه الدكتور تود لورسن مدير الجامعة إلى جانب عرض للخطة الاستراتيجية للتطوير المؤسسي والتي تناولت مواضيع عدة منها مسارات تمويل المنح الدراسية والحملات المخطط لها وبرنامج الجامعة للتطوير الدولي كما تطرق الأعضاء إلى سبل تعزيز التأثير الذي يصنعه الطلبة وتوسيع نطاق وصولهم إلى التعليم بما يرسخ الإرث المؤسسي ويعزز رسالة الجامعة المجتمعية.

وشملت النتائج الرئيسية للاجتماع الاتفاق على اعتبار المنح الدراسية أولوية أساسية للإرث المؤسسي خلال المرحلة المقبلة وإطلاق "الصندوق السنوي في الجامعة الأمريكية في الشارقة" والتأكيد على تطوير خطة استراتيجية شاملة للتقدم المؤسسي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأميركية في الشارقة للفترة 2025-2030.

وقال لورسن يؤدي المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي دورًا حيويًا في دعم أولويات الجامعة الأميركية في الشارقة وتوجهاتها طويلة الأمد وقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على المنح الدراسية باعتبارها إرثًا مؤسسيًا دائمًا يعكس التزامنا المشترك بتوفير فرص التعليم للجميع، كما ركز الاجتماع أيضًا على تعزيز الحوكمة والتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأميركية في الشارقة للفترة 2025-2030 لدعم تقديم تعليمٍ نوعي يُحدث تحولًا ويُوسّع آفاق الفرص ويضمن تحقيق أثر دائم للطلبة والمجتمعات التي نخدمها، إقليميًا وعالميًا.

و قام أعضاء المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي عقب الاجتماع بجولة في معرض طلابي ضم نماذج من مشاريع طلبة الجامعة المبتكرة وقد جمع المعرض أعمالًا متميزة من كلية العمارة والفن والتصميم وكلية الآداب والعلوم وكلية الهندسة بما يُبرز اتساع الإنتاج الأكاديمي في الجامعة وتكامله بين التخصصات.

وقاد الجولة عمداء الكليات المعنية مقدّمين لأعضاء المجلس عرضًا معمقًا حول الأفكار الرئيسة التي قامت عليها المشاريع وأُسسها البحثية ومسارات توظيفها في تطبيقات واقعية وأتاح هذا الاستعراض لأعضاء المجلس الاطلاع عن قرب على مستوى الإبداع والمتانة العلمية والنهج الاستشرافي الذي يميّز أعمال الطلبة، مؤكدًا في الوقت ذاته جودة التجربة التعليمية التحويلية التي تقدّمها الجامعة عبر كلياتها الأكاديمية.

وشارك في الاجتماع سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعادة حاتم محمد الموسى الأمين العام لمجلس الطاقة في الشارقة، وفيصل كوتيكولون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كيه إي أف" القابضة، وسعادة ميرزا الصايغ وجمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ونوّاب شاجي أول مالك مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الملك" القابضة، والدكتورة داليا المثنّى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ألستوم" في منطقة الخليج العربي، وسعادة بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع".