"تحقيق أمنية" تحتفل بالأمنية 8000

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ تمكنت مؤسسة "تحقيق أمنية" من تحقيق الأمنية رقم 8000 لطفلة تُدعى ستاره (9 سنوات)، تحلم بأن تصبح طبيبة بيطرية في المستقبل، مدفوعة بحبها الكبير للحيوانات، لا سيما الكلاب، وبرغبتها الصادقة في رعايتها ومساعدتها عندما تكبر.

وفي إطار تحقيق هذه الأمنية الاستثنائية، تعاونت مؤسسة "تحقيق أمنية" مع «كلاود 9 بت هوتيل & كير» للعناية بالحيوانات الأليفة في مدينة خليفة بأبوظبي.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "إن الوصول إلى الأمنية رقم 8000 يمثل لحظة فخر لكل فرد في المؤسسة، لأنه يجسد آلاف القصص الإنسانية التي آمنا بها وسعينا لتحقيقها.