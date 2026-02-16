مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق تواصل تعزيز خططها التنموية

الفجيرة في 16 فبراير/ وام/ أكّد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أن تطوير المشاريع المجتمعية يمثل أولوية رئيسية في رؤية حكومة الفجيرة، مشدداً على الالتزام بتنفيذ المبادرات التنموية ورفع كفاءة المشاريع المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة.جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة للعام 2026.

وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاستمرار في تطوير المشاريع المجتمعية في الإمارة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن حياة كريمة ويواكب متطلبات التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.

واطّلع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي خلال الاجتماع على الميزانية التقديرية للمؤسسة للعام 2026م، وما تم إنجازه في مجال الخدمات الإسكانية خلال عام 2025م، كما جرى استعراض المشاريع المجتمعية ومستوى إنجازها في مختلف مناطق إمارة الفجيرة.

ووجّه بمواصلة تقديم الخدمات للمستفيدين وفق معايير تضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة، وبما ينسجم مع توجهات حكومة الفجيرة وأهداف المؤسسة ويسهم في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.