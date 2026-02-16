جامعة حمدان بن محمد الذكية تقود مبادرة عالمية لتصنيف الجامعات الذكية من الإمارات

دبي في 16 فبراير/ وام/ تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لتطوير معايير جديدة لتصنيف الجامعات الذكية، عبر مبادرات وتحالفات دولية تهدف إلى إعادة تعريف منظومة التقييم الأكاديمي بما يواكب متطلبات التعليم الرقمي ومستقبل المعرفة، في خطوة تعكس الدور الريادي للدولة في قيادة التحول العالمي نحو التعليم الذكي.

وأشار سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إلى أن دولة الإمارات تستعد خلال العام المقبل لإطلاق تصنيف عالمي للجامعات الذكية، لتكون الدولة مقراً لهذا التصنيف الدولي، في خطوة تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل التعليم الذكي والتحول الرقمي في القطاع الأكاديمي.

وأوضح أن الجامعة تقود نموذجاً تعليمياً عالمياً متقدماً في مجال التعليم الذكي، رغم أن هذا الدور لا يزال غير ظاهر بالشكل الكافي في التغطيات الإعلامية التقليدية، لافتاً إلى أن معظم أنظمة التصنيف العالمية الحالية تركز على الجامعات التقليدية وتعتمد على معايير لا تنطبق على المؤسسات التعليمية الرقمية بالكامل.

وأضاف أن أنظمة التصنيف التقليدية ترتكز على عناصر مثل الحرم الجامعي المادي والبنية الصفية التقليدية، في حين يعتمد نموذج الجامعة على التعلم الذكي والتعليم الرقمي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، ما استدعى تطوير إطار عالمي جديد يعكس طبيعة هذا التحول في منظومة التعليم.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت في عام 2019 مبادرة لتأسيس تحالف دولي لاعتماد وتصنيف الجامعات الذكية، بمشاركة أربع جامعات دولية وعدد من المنظمات المتخصصة، بهدف تطوير معايير جديدة تدعم جودة التعليم الذكي وتعزز الاعتراف العالمي به.

وأكد أن هذا التحالف توسع ليضم اليوم أكثر من 35 جامعة من خمس قارات، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالتعليم الذكي، مشيراً إلى أن التحالف نجح في تطوير معايير مرجعية جديدة قائمة على البيانات والمقارنة المرجعية، وأصدر أربعة تقارير دولية لدعم الجامعات في تقييم أدائها وفق متطلبات التعليم الرقمي.

وأوضح أن العديد من الجامعات العالمية بدأت طوعاً في تقديم بياناتها وفق هذه المعايير الجديدة، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنهجية التي تقودها الجامعة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء منظومة عالمية قائمة على البيانات والمعايير العلمية تدعم مستقبل التعليم الذكي وتعزز جاهزية المؤسسات الأكاديمية للتحول الرقمي.