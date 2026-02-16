لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية

دبي في 16 فبراير/ وام/ واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وذلك برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمن (48) مادة إلى مكافحة الأمراض السارية، وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.