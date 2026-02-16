الشارقة تدعو للترشح لـ"المنحة البحثية طويلة المدى" في موقع "الفاية"

الشارقة في 16 فبراير/ وام/ أعلنت حكومة الشارقة تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار عن فتح باب الترشح لـ"المنحة البحثية طويلة المدى" داعيةً فرقاً بحثية دولية لقيادة مشروع علمي يمتد على مدى ثلاثة أعوام لدراسة البيئات القديمة وأنماط الاستيطان البشري في عصور ما قبل التاريخ ضمن موقع "الفاية" المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتُعد "المنحة البحثية طويلة المدى" الركيزة العلمية الأساسية ضمن "منحة الفاية للبحوث" وهي مبادرة علمية بقيمة إجمالية تبلغ مليوني درهم أطلقتها حكومة الشارقة وتُدار من قبل هيئة الشارقة للآثار بالتنسيق مع اللجنة العلمية لموقع الفاية للتراث العالمي.

ويمتد البرنامج خلال الفترة 2026–2028 ويتضمن ثلاثة مسارات تمويلية متكاملة تشمل: منحة بحثية طويلة المدى واحدة و6 منح بحثية قصيرة المدى وزمالة إرشادية مخصصة للشباب الإماراتي بما يسهم في تعزيز الأسس العلمية للقيمة العالمية الاستثنائية لموقع الفاية ودعم البحث الأثري ودراسات البيئات القديمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشكل "المنحة البحثية طويلة المدى" العمود الفقري العلمي للبرنامج حيث تدعم مشروعاً بحثياً واحداً يمتد لثلاثة أعوام يهدف إلى إعادة بناء البيئات القديمة وتحليل أنماط الاستيطان البشري على المدى الطويل في موقع الفاية.

ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الممولة ضمن هذا المسار في إنتاج معرفة علمية أصلية من خلال نشر أبحاث محكّمة وإعداد قواعد بيانات عالية الجودة وتقديم قراءات إقليمية وعالمية تُثري السجل العلمي الدولي المتعلق بتاريخ الإنسان المبكر في شبه الجزيرة العربية ويشترط أن تكون جميع المخرجات البحثية مرتبطة مباشرة بمشهد الفاية الطبيعي والثقافي ومتسقة مع قيمته العالمية الاستثنائية.

وتفتح "المنحة البحثية طويلة المدى" باب التقديم أمام الباحثين الدوليين والمؤسسات البحثية والأكاديمية ويُشترط أن يحمل الباحث الرئيس درجة الدكتوراة في تخصص ذي صلة مع سجل منشورات علمية في دوريات دولية محكّمة وخبرة مثبتة في آثار عصور ما قبل التاريخ و/أو دراسات البيئات القديمة.

كما يشترط أن تقاد المشاريع من قبل فريق بحثي مشترك محلي – دولي يتمتع بالقدرة على إدارة برامج ميدانية وتحليلية متعددة السنوات مع إعطاء أولوية للمقترحات التي تتضمن تعاوناً فعّالاً مع فرق أو خبرات محلية ومؤسسات داخل الدولة.

ويشترط أن تكون المشاريع مستقلة بالكامل ولا تُقبل المقترحات التي تمثل امتداداً أو استكمالاً لمبادرات بحثية دولية قائمة وفي إطار أهداف البرنامج لبناء القدرات يجب أن يتضمن المشروع خطة واضحة لتدريب وتوجيه الباحثين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات.

وتُستقبل طلبات الترشح للمنحة البحثية طويلة المدى باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حتى 31 مارس 2026 على أن يبدأ تنفيذ المشروع المختار خلال العام الجاري.

وقال سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار رئيس اللجنة العلمية لمنحة الفاية للبحوث :" إن إدراج الفاية على قائمة التراث العالمي يضعنا أمام مسؤولية واضحة تتمثل في استدامة البحث العلمي الذي يستند إليه الاعتراف بقيمة الموقع عالمياً وقد صُممت المنحة البحثية طويلة المدى لدعم العمل العلمي المنهجي على مدى عدة أعوام بما يضمن تكامل أولويات البحث وإدارة الموقع والمعايير الدولية ضمن إطار واحد بهدف إنتاج معرفة مستدامة ذات أثر طويل الأمد وليس نتائج آنية قصيرة المدى".

وإلى جانب الدعم المالي توفر هيئة الشارقة للآثار بنية تحتية متكاملة ودعماً لوجستياً للمشروع المختار بما يتيح توجيه التمويل بشكل أساسي نحو التحليل العلمي والدراسات التخصصية والنشر الأكاديمي وتشمل هذه التجهيزات مقراً ميدانياً متكاملاً في الموقع مزوداً بمختبرات متخصصة ومرافق تخزين آمنة للباحثين.