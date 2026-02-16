" أضواء الشارقة" يختتم فعالياته

الشارقة في 16 فبراير/ وام/ اختتم مهرجان أضواء الشارقة مساء أمس فعاليات نسخته الخامسة عشرة تحت شعار "أضواء تعكس حكايتنا" التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وشهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً وإعلامياً واسعاً

وشكّل حدثاً فنياً وثقافياً عالمياً جذب الزوّار من داخل الدولة وخارجها .

وعلى مدار 13 يوما وفّر الحدث منصة إبداعية استثنائية استعرض خلالها الفنانون العالميون أحدث ابتكاراتهم .

وشهد حفل الختام الذي أقيم في بيت الحكمة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمهرجان إلى جانب اللجان المنظمة والمتطوعين وبمشاركة نخبة من ممثلي مختلف وسائل الإعلام.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن مهرجان أضواء الشارقة 2026 يعكس نجاح إستراتيجيتنا في ترسيخ إمارة الشارقة كمنصةً عالمية للفنون والابتكار الثقافي مجسّداً رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت إلى أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من داخل الدولة وخارجها وتفاعلا مع العروض التي أضاءت 13 موقعاً في الإمارة وقدّمت تجربة تجمع بين جمال العمارة وثراء الهوية الثقافية وأحدث التقنيات الرقمية التفاعلية.

ونوه إلى أن المهرجان لا يقتصر على البعد الفني فحسب بل يسهم أيضاً في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف المشاركة على نجاح المهرجان.