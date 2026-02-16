ماجد النعيمي يفتتح إستاد عبدالله الرستماني الأولمبي في نادي عجمان لذوي الإعاقة

عجمان في 16 فبراير/ وام/ افتتح معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان اليوم إستاد عبدالله الرستماني الخارجي في نادي عجمان لذوي الإعاقة بمنطقة "الجرف 1"، وذلك بعد تطويره وتحويله إلى ملعب أولمبي متكامل.

وأزاح معاليه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح الملعب بحضور سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة النادي ويوسف سعيد الشامسي المدير العام، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات المجتمعية وشركاء النادي الإستراتيجيين.

يُعد المشروع نقلة نوعية في مسيرة النادي، حيث شملت أعمال التطوير إعادة تأهيل شاملة وتحويل الملعب إلى منشأة أولمبية متكاملة مجهزة وفق أفضل المعايير الفنية، بما يتيح استضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ويعزز جاهزية لاعبي النادي من أصحاب الهمم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وأكد سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن تدشين الإستاد يمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، مشيرا إلى أن المشروع يجسد رؤية النادي في توفير بيئة رياضية متطورة تواكب طموحات أصحاب الهمم، وتعزز فرصهم في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، منوها بالدور الذي يقوم به النادي في تأهيل اللاعبين واللاعبات ودعم مسيرتهم لرفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.

من جانبه أعرب يوسف سعيد الشامسي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحويل الملعب إلى منشأة أولمبية متكاملة يمثل خطوة إستراتيجية ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية للنادي، وحرصه على توفير أفضل الإمكانات الفنية والتجهيزات الحديثة لضمان بيئة تدريبية متكاملة وآمنة تسهم في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وتعزيز قدرتهم على المنافسة.

وفي ختام الحفل، كرم معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، يرافقه سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، الجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاز المشروع، وسط إشادة الحضور بأهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة النادي وتمكين أبنائه من أصحاب الهمم.