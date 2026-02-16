طقس الغد غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبرا نهاراً خاصة شرقاً، وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والمد الثاني عند 02:38، والجزرالأول عند الساعة 20:00، والجزر الثاني عند الساعة 25:07.

وفي بحر عمان مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:28، والمد الثاني عند الساعة 22:32، والجزر الأول عند الساعة 15:55، والمد الثاني عند الساعة 04:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 25

دبي 28 17 80 25

الشارقة 30 18 85 30

عجمان 29 17 85 35

أم القيوين 28 18 80 30

رأس الخيمة 29 16 80 30

الفجيرة 26 19 80 35

العـين 28 18 70 25

ليوا 32 15 90 35

الرويس 23 16 85 30

السلع 31 14 90 35

دلـمـا 28 14 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 85 40

أبو موسى 25 18 85 35