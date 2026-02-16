لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية

دبي في 16 فبراير/ وام/ ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم "الإثنين"، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق محاور الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.