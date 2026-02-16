مركز اتصال وزارة المالية يتجاوز مستهدفات 2025

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أكدت وزارة المالية أن مركز الاتصال التابع لها واصل خلال عام 2025 تحقيق نتائج متقدمة عكست تطور منظومة إسعاد المتعاملين وكفاءة قنوات التواصل المعتمدة .

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن النتائج المتقدمة التي حققها مركز الاتصال خلال عام 2025 تعكس رؤية وزارة المالية الواضحة في إعادة تعريف تجربة المتعامل في الخدمات الحكومية، من خلال الانتقال من الاستجابة التقليدية إلى الحلول الاستباقية الذكية، مشيرا إلى أن مركز الاتصال أصبح نموذجاً متكاملاً يجمع بين الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمة، والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يضمن تقديم تجربة سلسة وسريعة ومبنية على احتياجات المتعاملين الفعلية.

وأضاف سعادته: "إن توظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير قنوات التواصل الرقمية، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، أسهم في تحقيق مؤشرات تجاوزت المستهدفات المعتمدة، وفي مقدمتها سعادة المتعاملين وسرعة الاستجابة، وسنواصل الاستثمار في الابتكار وتكامل البيانات لتعزيز مكانة وزارة المالية كجهة رائدة في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة، تدعم تنافسية الدولة وتطلعات المجتمع".