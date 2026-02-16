رئيس الدولة يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين..مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أهمية العمل من أجل تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لمصلحة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.