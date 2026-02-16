"أبوظبي للدفاع المدني" تطلق لعبة إلكترونية لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني "لعبة السلامة" الإلكترونية، واستعرضت مضامينها وأهدافها في بوابة الشرق مول، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الوقائي لدى الجمهور وغرس مفاهيم السلامة في السلوكيات اليومية عبر توظيف التقنيات الحديثة في التوعية المجتمعية.

واطّلع الجمهور خلال الفعالية على نظام "حصنتك"، الذي يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس حرص الهيئة على ترسيخ أعلى معايير السلامة المجتمعية، عبر منظومة إنذار ذكية للمنازل والمباني، تربط المنشآت مباشرة بغرف العمليات المركزية، تعزيزًا لسرعة الاستجابة لحوادث الحريق، من خلال مستشعرات دقيقة ترصد الدخان والحرارة.

وعززت الهيئة الوعي الوقائي لدى الزوار بمسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، وآلية استخدام طفايات الحريق، وإجراءات الإخلاء الآمن، عبر تجربة تطبيقية تفاعلية، وبمشاركة واسعة من الحضور.