المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة يواصل مسيرة 15 عامًا من الحوار المعرفي





الشارقة في 16 فبراير / وام /يواصل المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت منظومة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مسيرته المعرفية محتفيًا بمرور خمسة عشرعاما على انطلاقه قدّم خلالها 85 جلسة حوارية تناولت موضوعات متنوعة شملت الثقافة والرياضة والفن والصحة إلى جانب محاور أخرى تتقاطع مع اهتمامات الجمهور .

وينطلق المجلس الرمضاني هذا العام في منطقة الجادة خلال الفترة من 22 حتى 26 فبراير الجاري ضمن برنامج يجمع بين الأدب والفكر والتنمية الإنسانية والصحة والسفر إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة.

وتستضيف أولى الجلسات في 22 فبراير الشاعر وصانع المحتوى عبد الله العنزي في جلسة تحت عنوان "ما وراء القصيدة: قصص غائبة شكّلت نصوصًا شعرية" وتتوقف عند المساحات التي تسبق الكتابة الشعرية حيث تُقرأ القصيدة بوصفها نتاجًا لتجارب إنسانية وقصص غير مكتوبة ولحظات وأسئلة شكّلت جوهر النص دون أن تظهر فيه مباشرة في قراءة تفتح نافذة على الخلفيات الإنسانية التي تصنع الأدب.

كما يستضيف المجلس في نفس اليوم أمسية شعرية يقدّم خلالها الشاعر سيف المنصوري تجربته الشعرية متناولاً مسارات الكتابة بين المعنى واللغة كتعبيرًا إنسانيًا حيًا.

وفي محور التنمية الإنسانية يقدم الكاتب وصانع المحتوى مشاري بودريد في ثاني أيام المجلس في 24 فبراير جلسة بعنوان «كيف نصنع نسختنا الأفضل» تسلط الضوء على مفهوم تطوير الذات من زاوية واقعية و تركز على بناء العادات وتشكيل الأفكار بصورة إيجابية وتحقيق النمو الشخصي دون فقدان الهوية والسمة الشخصية لكل فرد.

ويناقش الكاتب والشاعر عوض الدرمكي في اليوم ذاته من خلال جلسة "فن العيش بهدوء في عالم متسارع" كيفية التعامل مع ضغوط الحياة اليومية وتسارع إيقاعها عبر ممارسات بسيطة تساعد على إعادة ترتيب الأولويات وبناء علاقة أكثر هدوءًا مع الذات والآخرين مستندًا إلى تجارب واقعية من الحياة اليومية.

وفي الجانب الصحي يقدّم البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد استشاري جراحة العمود الفقري في ثالث أيام المجلس في 25 فبراير جلسة بعنوان "تشوهات العمود الفقري ونمط الحياة: مسؤوليتنا تجاه أطفالنا من الوقاية إلى الاكتشاف المبكر" ، يطرح خلالها نقاشًا توعويًا حول العلاقة بين العادات اليومية والممارسات الخاطئة وتشوهات العمود الفقري لدى الأطفال والمراهقين ويستعرض من خلال خبرته المهنية أثر بعض السلوكيات غير السليمة في ارتفاع معدلات مشكلات العمود الفقري ، مؤكدًا على الدور المحوري للأسرة في الاكتشاف المبكر لهذه الحالات من خلال ملاحظة العلامات الأولية والتعامل معها بالشكل الصحيح ، بينما يقدّم الدكتور عادل سجواني استشاري طب الأسرة في ذات اليوم جلسة بعنوان "الصحة العامة وجودة الحياة: كيف نحمي أنفسنا وسط إيقاع الحياة السريعة" يتناول فيها مفهوم الصحة العامة وأهميته في حياة الأفراد والمجتمع مسلطًا الضوء على تأثير نمط الحياة الحديث على صحة الجسم بشكل عام كما يستعرض أبرز الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الصحة البدنية إلى جانب تقديم إرشادات عملية لتعزيز الصحة والوقاية من المشكلات الشائعة للتأكيد على دور الوعي الصحي في تحسين جودة الحياة والحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة السريعة.

وفي ختام أيام المجلس في 26 فبراير الذي يتضمن محور السفر والتجربة الإنسانية تشارك صانعة محتوى السفر فرح العايدي في جلسة "فن السفر.. عِش التجربة لا الصورة" حيث تتناول السفر بوصفه تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من التخطيط الذكي وتصل إلى اكتشاف الثقافات وبناء علاقة أعمق مع المكان ووجهات السفر.

كما يقدّم في اليوم نفسه صانع محتوى السفر عبد العزيز بن هويدن جلسة بعنوان «الرحلة التي نعود بها» يناقش من خلالها كيف تترك الرحلات أثرها العميق في التفكير والعلاقات ونظرتنا للحياة وكيف تبدأ بعض الرحلات الحقيقية بعد العودة.

وأكد سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ، أن المجلس الرمضاني سعى منذ انطلاقه إلى أن يكون مساحة هادفة للتواصل المجتمعي لافتًا إلى أنه على مدى خمسة عشر عاما قدم الحدث السنوي جلسات نوعية تلامس اهتمامات الناس وقضاياهم اليومية وتجمع بين الفكر والثقافة والتجارب الإنسانية ليشكل نموذجًا مستدامًا للحوار الثقافي والإنساني انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الحوار كأداة للتقارب الفكري وبناء الوعي.

وأضاف : أن برنامج المجلس الرمضاني هذا العام يأتي امتدادًا لهذا النهج من خلال جلسات متنوعة نابعة من تطلعات الجمهور وسمة المجلس كمنصة مجتمعية تتلاقى مع الاهتمامات العامة.