"طرق الشارقة" تطلق مشروع مسار للشاحنات إلكترونياً

الشارقة في 16 فبراير/وام/ أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بالشراكة مع دائرة المالية المركزية بالشارقة مشروع «مسار» للشاحنات بوصفه مشروعاً استراتيجياً يعزز منظومة التحصيل الإلكتروني لرسوم النقل الثقيل في الإمارة.

ويأتي المشروع في إطار توجهات الشارقة نحو تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الحركة المرورية، كما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات وتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز لوجستي متقدم.

أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة، أن المشروع الرائد في التحصيل الإلكتروني لرسوم الشاحنات التجارية يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي ويجسد التزام الهيئة بالمضي قدماً في مسارات التحول الرقمي الشامل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم حركة النقل الثقيل.

وأوضح أن المشروع يعتمد على آلية ذكية مدعومة بأحدث تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي تتيح قراءة بيانات المركبات بدقة عالية وسرعة فورية بما يسهم في استبدال النظام اليدوي التقليدي بحلول رقمية متطورة تعزز الكفاءة التشغيلية وتحد من التدخل البشري وترفع مستوى الدقة والموثوقية في عمليات التحصيل.

وأشار إلى أن «مسار» يشكل رافداً أساسياً لدعم مرونة وانسيابية الحركة المرورية من خلال تقليل زمن التوقف وتسهيل عبور الشاحنات عبر النقاط المخصصة بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل في الإمارة.

وأضاف أن المشروع يعزز مبادئ الشفافية والرقابة الفاعلة عبر أنظمة متابعة دقيقة وتقارير لحظية تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة انسجاماً مع التطلعات الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل الازدحام والانبعاثات وترسيخ الدور الريادي للهيئة في تنمية البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية تماشياً مع رؤى حكومة الشارقة الهادفة إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في الإمارة ويسرّع من وتيرة التحول الرقمي عبر ربط بوابات التعرفة الإلكترونية للشاحنات بنظام المحفظة الرقمية لبوابة الدفع الذكي «تحصيل» بما يعزز تكامل الخدمات ويرفع كفاءة التحصيل المالي، حيث أن اعتماد «تحصيل» يتيح وسائل دفع مرنة وآمنة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان دقة التحصيل ورفع مستويات الشفافية، مؤكداً أن «مسار» يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الشارقة كمدينة ذكية متقدمة بما يعزز من تنافسية الإمارة كمركز لوجستي إقليمي رائد.