أسعار زيت الزيتون تسجل تراجعا لافتا في دول الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 16فبراير/ وام / سجّلت أسعار زيت الزيتون في دول الاتحاد الأوروبي تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025، بعد عدة سنوات من الارتفاعات القياسية التي بلغت ذروتها بين عامي 2022 و2024، وذلك نتيجة عودة مستويات الإنتاج إلى معدلاتها المعتادة عقب موجات حرّ وجفاف حادّة أثّرت سلبًا على المحاصيل في جنوب أوروبا.

وأظهرت بيانات يوروستات أن أسعار زيت الزيتون للمستهلكين ارتفعت بنحو 78% إجمالًا خلال الفترة 2022–2024، قبل أن تسجّل أول انخفاض لها منذ أربع سنوات في 2025 بنسبة 23% على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع تراجعات أكثر حدّة في عدد من الدول الكبرى المنتجة.

وكانت الزيادات السابقة في الأسعار ناجمة عن انخفاض الإنتاج بسبب الظروف المناخية القاسية وتراجع المخزونات. وقالت ماريانا ماتوس، الأمينة العامة لجمعية منتجي زيت الزيتون البرتغالية “كازا دو أزيت”، إن “الطريقة الوحيدة لضبط السوق كانت رفع الأسعار”، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية.

من جهته، أشار المجلس الدولي للزيتون إلى أن إنتاج الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون تراجع بنسبة 39% في موسم 2022/2023 مقارنة بالموسم السابق، قبل أن يبدأ التعافي تدريجيًا. وتُظهر التقديرات الأولية أن موسم 2024/2025 قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الإنتاج ليصل إلى نحو 2.11 مليون طن، مع توقع تراجع طفيف في الموسم اللاحق.

وأوضح متحدث باسم المجلس أن تقلبات العرض تنعكس مباشرة على الأسعار صعودًا أو هبوطًا، مشيرًا إلى أن إسبانيا، أكبر منتج لزيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 65% من الإنتاج في الموسم الماضي، سجّلت أكبر انخفاض في الأسعار خلال 2025، تلتها اليونان والبرتغال.

وبين كبار المنتجين الأوروبيين الأربعة (إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان)، شهدت فرنسا أقل تراجع في الأسعار، في حين سجّلت إيطاليا وألمانيا انخفاضات أكبر. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار في دول مثل ألبانيا ورومانيا.

وعزا رافائيل بيكو أسيفيدو، مدير جمعية مصدّري زيت الزيتون الإسبانية “أسوليفا”، هذا الانخفاض إلى التحسن الواضح في إنتاج موسم 2024/2025، خصوصًا في جنوب أوروبا، موضحًا أن اختلافات الأسعار بين الدول تعكس موقعها في سلسلة القيمة، إذ تتأثر الدول المنتجة الكبرى بسرعة أكبر بزيادة المعروض.

