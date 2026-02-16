الوصل يواجه الزوراء العراقي غدا في اياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2

دبي في 16 فبراير/ وام/ يلتقي فريق الوصل غدا مع نظيره الزوراء العراقي في استاد زعبيل، ضمن مواجهات اياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ويتطلع الوصل إلى تحقيق النتيجة الإيجابية من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل.

وكان الوصل قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي في ملعب الزوراء بنتيجة 2-3، اذ يأمل في الفوز بفارق هدفين لحسم التأهل.

وضمن مواجهات دور الستة عشر لمنطقة الغرب، أيضا يلتقي الحسين الأردني مع استقلال الايراني غدا، وقد شهد لقاء الذهاب فوز الحسين 1-0.

وضمن الدور نفسه يلتقي الأربعاء النصر السعودي مع نادي أركاداغ التركمانستاني، و فاز النصر 1-0 في لقاء الذهاب، كما يلتقي أيضا الأهلي القطري مع سباهان الإيراني، وقد حسم التعادل 2-2 لقاء الذهاب.