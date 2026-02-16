الفارسة البرازيلية لوسيانا تحصد لقب "دولية الإمارات" لقفز الحواجز

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/أحرزت الفارسة البرازيلية لوسيانا داينيز، لقب كأس الإمارات الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثانية" خمس نجوم"، وتزامنت معها جولة أبوظبي الأولى في النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم، ودولية فئة النجمتين، ومنافسات دولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز) والأشبال.

نظم البطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واستضافها نادي أبوظبي للفروسية على ميدانه (الهجين)، بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من يوم 11 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان.

وتوج الفائزين سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة قفز الحواجز، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد ناعمة المنصوري وأحمد عبد الرحمن الشرفاء.

وجاءت منافسة كأس الإمارات برعاية لونجين، بمواصفات الجولتين، على حواجز ارتفاعها 160 سم، وتصدرتها الفارسة البرازيلية لوسيانا داينيز مع الجواد "فيرتيغو دي ديزرت"، بزمن بلغ 61.61 ثانية وبنقطة جزاء واحدة، منحتها الفوز باللقب والكأس الذهبية، وجاء ثانيا الفارس البريطاني تيم جريدلي، مع الجواد "ميدوك دو توكساندريا"، وثالثا مواطنه الفارس جوزيف ستوكدال، بصحبة الجواد "إباكنغ".

وحصد الفارس الألماني ماركو كوتشر كأس منافسة بطولة الشراع الدولية فئة الخمس نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ150 سم، على صهوة الجواد "أفنتادور اس"، بزمن قدره 40.05 ثانية، وجاء ثانيا الفارس السعودي رمزي الدهامي مع الجواد "كيادينو"، مسجلا 40.68 ثانية، وثالثا الفارس البلجيكي أنيلايس فورسيلمانس مع الجواد "في دي ال كيلتون"، مسجلا 40.72 ثانية.

وفازت الفارسة البريطانية كاتي سبيلر على صهوة الجواد "زد سفن بينك بانثر"، بلقب كأس البطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 145 سم، مسجلة 35.95 ثانية، وحققت المركز الثاني الفارسة الكندية ليا روكر مع الفرس "ماكارينا 42"، بزمن التمايز 36.59 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس السوري جواد نظام مع الجواد "فاروسو دبليو"، بزمن قدره 37.87 ثانية.

وشهدت نتائج فرسان الإمارات في المنافسة فوز سلطان محمد الجنيبي مع الجواد "تنكي دو لو زد"، بالمركز الخامس، والفارس سيف عويضة الكربي مع الجواد "هيو بوه 21"، بالمركز السابع.

وقفز الفارس علي مفرج الكربي مع الفرس "سالسا"، إلى صدارة المنافسة الدولية لفئة الـ(جونيورز)، بزمن المرحلة الثانية 22.49 ثانية، وفيها سيطر فيها فرسان الإمارات على المراكز الأربعة الأولى.

وأقيمت المنافسة الثانية بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ125 سم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنافس فيها 18 مشاركاً، وجاء ثانيا الفارس عبد الله عمران العويس مع الفرس "كيو ـ لينا"، والزمن 22.72 ثانية، وثالثا الفارس محمد ماجد النعيمي مع الجواد "هميسيس آرمور"، بزمن قدره 23.25 ثانية، ورابعا الفارس علي شهاب والجواد "ليت إت بي أقين".

وانتزع الفارس خالد أحمد المهيري، مع الفرس "فيلين بيغوغنون"، صدارة المنافسة الدولية الثانية لفئة الأشبال، بمواصفات المرحلتين، على حواجز الـ110 سم، بزمن المرحلة الثانية 22.49 ثانية، وجاء ثانيا الفارس السوري زهير الزبيبي مع الفرس "سنو وايت"، مسجلا 22.87 ثانية، وثالثة الفارسة عائشة سعيد الغرير مع الفرس "هايا"، بزمن قدره 23.45 ثانية، ورابعا سعيد عبد الله الحوسني مع الفرس "كايني".